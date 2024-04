Camila foi presa por feminicídio após jogar a namorada do apartamento - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 30/04/2024 11:02 | Atualizado 30/04/2024 11:15

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (29), uma mulher que jogou a namorada da janela de um apartamento na Rua Tasso Blasso, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Segundo testemunhas, as duas discutiram antes do crime. A vítima, identificada como Daniele Leal Maia, morreu na hora.

Inicialmente, Camila Gomes de Souza alegou que a companheira se jogou após uma discussão. No entanto, a polícia suspeitou da versão e deu início à investigação. Em depoimento, testemunhas afirmaram que as duas haviam brigado em um bar e que Camila ameaçou a namorada de morte.

De acordo com a polícia, o porteiro do condomínio relatou que Daniele foi encontrada morta em frente ao prédio onde reside. Imagens de câmeras de segurança e a perícia realizada no local confirmaram que Daniele foi jogada do 3º andar pela companheira.

A suspeita foi presa em flagrante por agentes da 35ª DP (Campo Grande). Ela vai responder por feminicídio.