Passageiro tentou vender parte de um carro em trem da SuperViaReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/04/2024 10:52 | Atualizado 30/04/2024 11:56

Rio - Um passageiro tentou vender parte de um carro em um vagão da SuperVia e foi filmado por outro homem no sábado (27). Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, o responsável pela gravação conta que o caso aconteceu no ramal de Belford Roxo.



Ao ser questionado sobre o motivo da venda, o passageiro disse que estava “tentando fazer uma renda”.



Vídeo! Passageiro tenta vender parte de um carro em vagão da SuperVia, no ramal Belford Roxo. Caso foi registrado pela segurança da concessionária no último sábado (27).



Crédito: Reprodução / Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/PJaTSodT4L — Jornal O Dia (@jornalodia) April 30, 2024

Procurada, a SuperVia informou que a equipe de segurança da concessionária registrou o caso e, se for constatada algum tipo de atividade criminosa, irá colaborar com os órgãos de segurança.Em nota, a empresa disse que "não autoriza a venda irregular de produtos dentro dos trens, o que, inclusive, está disposto nas placas de orientação aos passageiros instaladas nas estações".De acordo o Regulamento de Transporte Ferroviário, é proibida a negociação ou comercialização de produtos e serviços no interior dos trens, nas estações e instalações, exceto aqueles devidamente autorizados pela Administração Ferroviária.A SuperVia ainda completou que “Cabe ao Poder Público, por meio das forças de segurança pública estatais, o combate à comercialização de produtos ilegais ou fora do prazo de validade”.Procurada, a Polícia Civil não se manifestou sobre o caso.