A Polícia Rodoviária Federal registrou o caso às 6h50 - Reprodução / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 30/04/2024 11:14 | Atualizado 30/04/2024 12:01

Rio - Um acidente entre um carro e uma carreta deixou, nesta terça-feira (30), um homem morto no Km 112 da Rodovia Washington Luís (BR-040), altura de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Segundo a Concer, administradora da via, outros dois homens com ferimentos graves e leves foram conduzidos pelo Samu ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Todos os feridos estavam no veículo de passeio.



A concessionária informou, ainda, que a colisão interditou três das quatro pistas do sentido Rio da rodovia, gerando 7km de engarrafamento.



A delegacia de Duque de Caxias da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o caso às 6h50. As pistas foram liberadas às 10h21.

Não há informações sobre a identidade e estado de saúde das vítimas.