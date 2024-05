Colisão ocorreu na altura de Benfica, sentido Centro - Reprodução

Publicado 02/05/2024 09:18

Rio - Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, uma ambulância e um táxi, na manhã desta quinta-feira (2), na Avenida Brasil. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave.

A colisão aconteceu na altura do Viaduto Ataulfo Alves, em Benfica, no sentido Centro, e ocupou uma faixa da pista central.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h50 para a ocorrência. Duas mulheres e um homem ficaram feridos no acidente.

De acordo com a corporação, um homem e uma mulher, que ainda não foram identificados, tiveram ferimentos leves. Já a terceira vítima, também uma mulher e sem identificação, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

De acordo com o Centro de Operações Rio, agentes da Cet-Rio estiveram no local até a retirada dos veículos. O trânsito apresenta bastante lentidão no momento.