Criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar a entrada da PM na comunidade - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/05/2024 08:02 | Atualizado 02/05/2024 10:47

Rio - Um suspeito foi baleado e outro preso, na manhã desta quinta-feira (2), durante uma operação da Polícia Militar, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, a ação tem o objetivo de prender criminosos envolvidos em disputas territoriais e combater o roubo de veículos.

Segundo a corporação, um dos suspeitos estava monitorando a movimentação dos agentes que atuam na comunidade e foi preso com um rádio transmissor no momento que passava informações para os criminosos da localidade. O segundo homem foi baleado durante confronto com os policiais do 18º BPM (Jacarepaguá). Não há informações sobre o quadro de saúde do criminoso. Com ele, a PM apreendeu uma arma.

De acordo com relatos de moradores, os disparos estão sendo ouvidos desde as primeiras horas da manhã. A corporação atua, ainda, com o apoio de veículos blindados. "Nada como começar a manhã no meio de uma operação na CDD", disse uma moradora. "CDD com operação, simplesmente não vou pra aula, não dá pra botar minha vida em risco", ressaltou outra.

Moradores da Cidade de Deus relatam um intenso tiroteio desde as 5h da manhã desta quinta-feira (2) devido a uma grande operação policial na comunidade pic.twitter.com/VT2gc7IJH1 — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) May 2, 2024



Os policiais também atuam na retirada de barricadas que foram incendiadas por criminosos. O objetivo do grupo é dificultar a entrada dos agentes na comunidade. Segundo a corporação, a equipe busca liberar o direito de ir e vir dos moradores. A PM também conta com o apoio de equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), para localizar drogas, armas e criminosos escondidos na comunidade.

A Secretaria Municipal de Educação informou que oito unidades escolares foram impactadas pela operação na comunidade.

A Clínica da Família José Neves dos Santos e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas na área, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A região têm sido alvo frequente de operação da PM. A Cidade de Deus, comandada pelo Comando Vermelho (CV) é palco de constantes guerras entre criminosos por disputa de território. Segundo a PM, o CV é a facção que promove maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado.