Motorista Ewerton Braz, 29, desapareceu no último sábado (27) enquanto trabalhava - Reprodução / Rede Social

Publicado 30/04/2024 13:05 | Atualizado 30/04/2024 14:37

Rio - Familiares do motorista por aplicativo Ewerton Braz, de 29 anos, desaparecido desde o sábado (27) após realizar uma viagem particular, cobram das autoridades a sua localização. Segundo os parentes, ele entrou por engano na comunidade Barro vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foi abordado por criminosos.

Um primo de Tainá Rodrigues, companheira de Ewerton, que preferiu não se identificar, conversou com O DIA, nesta terça-feira (30), e relatou que familiares foram à comunidade onde o motorista foi visto pela última vez. Durante as buscas, o carro de Ewerton foi encontrado em uma das ruas do Barro Vermelho.

"Ele era um cara supergente boa, trabalhava em prol da família. As filhas eram tudo na vida dele. Só querermos o corpo, para ter um enterro digno. A nossa família não merece isso", disse.

Ewerton Braz é pai de duas meninas, uma de 11 anos e outra bebê, que vai completar 1 ano no próximo mês. Segundo o primo de Tainá, que é padrinho da filha mais nova, ele já havia pago praticamente toda a festa de aniversário de sua caçula.

"Ia ser um evento lindo, estavam todos animados, já estava quase tudo pago para a festa", completou ele, que disse ainda não saber se a filha mais velha de Ewerton, fruto de um relacionamento anterior, já está ciente do que aconteceu com o pai.

Segundo a companheira do motorista, Tainá, em relato ao RJTV, da Globo, os criminosos que dominam a região disseram a ela que abordaram Ewerton e o passageiro. O motorista, porém, teria sido liberado do local.

O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias) e, posteriormente, encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo o delegado responsável pelo caso, a Polícia Civil está realizando investigações para localizar o motorista.

Relembre o caso

Ewerton Braz desapareceu enquanto realizava uma corrida, quando entrou por engano na comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com familiares, a última localização do condutor indica que ele entrou no lugar por volta das 12h do sábado (27).

Tainá Rodrigues contou que o marido estava levando um passageiro até o local, quando ambos foram abordados por traficantes que revistaram seus celulares. A polícia, no entanto, não confirmou essa versão.