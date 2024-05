Assaltante tem mais de 29 anotações criminais e uma condenação por tráfico - Reprodução

Publicado 01/05/2024 12:23 | Atualizado 01/05/2024 18:03

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (1º), após tentar roubar uma casa, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Thalisson Gomes Ignacio também é suspeito de uma tentativa de latrocínio contra pai e filha , na mesma região, no mês de abril. Na ocasião, as vítimas foram esfaqueadas pelo criminoso, dentro do apartamento onde moram.

De acordo com a Polícia Civil, na manhã de hoje, o bandido pulou o muro e entrou pela janela de uma casa, no Jardim Guanabara. A mulher que estava na residência se assustou e ao tentar deixar o local, Thalisson chegou a machucar a moradora. Segundo a Polícia Militar, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionadas e aos PMs, a vítima informou que entrou em luta corporal, mas o criminoso conseguiu fugir do local.

Pouco depois, Thalisson foi detido por agentes do Bairro Presente, nas proximidades da Rua Babaçu. "Essa prisão foi fruto de mais um trabalho em conjunto e compartilhamento de informações com a 37ª DP, e só foi possível graças ao empenho dos nossos policiais que, após os crimes realizados por esse indivíduo, tiveram as suas atenções redobradas, realizaram o cerco e não descansaram até conseguir prendê-lo", afirmou o comandante do 17º BPM, tenente-coronel Marcel.

O assaltante foi reconhecido pela mulher na 37ª DP (Ilha do Governador). Em revista à mochila que estava com o criminoso, foi encontrado e devolvido o aparelho celular dela. Ele também foi identificado por outras duas vítimas como autor de uma tentativa de latrocínio, após invadir o apartamento de uma família, na Rua Amâncio Pereira, também no Jardim Guanabara, em 22 de abril.



Na ocasião, Marina Barros da Silva foi amarrada e obrigada a desbloquear o celular e o computador. Ela avisou ao homem que morava com outras pessoas e fez contato com o pai por telefone. Ao chegar à residência e tentar salvar a filha, Luiz Eduardo da Silva foi esfaqueado com gravidade. A mulher também acabou ferida no braço. Após o crime, o bandido fugiu do local e desde então vinha sendo procurado.

Thalisson ainda é suspeito de ter furtado pelo menos outras duas casas na Ilha do Governador e tem mais de 29 anotações criminais e uma condenação por tráfico. Ele estava em liberdade desde 28 de julho de 2023. Depois da a prisão, o bandido foi encaminhado para audiência de custódia. O delegado titular da 37ª DP, Felipe Santoro, espera que outras possíveis vítimas compareçam à distrital para reconhecer o assaltante.

"A prisão do acusado é importante para cessar esses furtos que estavam acontecendo na Ilha do Governador. Aguarda-se que com a prisão, outras vítimas compareçam até esta delegacia para efetuar o reconhecimento do acusado, para que o acusado responda por todos os crimes cometidos", explicou Santoro.