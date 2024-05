Salto de 27 cm foi feito especialmente para a paraense; sapato custa cerca de R$ 700 - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 14:57 | Atualizado 02/05/2024 18:33

show no sábado (4) na Praia de Copacabana. Desafiando todas as expectativas, admiradores da cantora que estão na frente do Copacabana Palace optaram por visuais extravagantes, como um colete de R$ 1.000 e um salto de 27cm. Rio - O Rio está se preparando para receber uma verdadeira legião de fãs da icônica cantora Madonna, que estarão na cidade para o tão aguardadona Praia de Copacabana. Desafiando todas as expectativas, admiradores da cantora que estão na frente do Copacabana Palace optaram por visuais extravagantes, como um colete de R$ 1.000 e um salto de 27cm.

Vindos de São Paulo e do Pará, o maquiador profissional, Silvio Unzer, de 41 anos, e a bióloga Tami Yve, de 30, estão prontos para viver uma experiência única e vibrante ao som dos sucessos da Rainha do Pop. Para eles, esse não é apenas um show, mas sim um momento de celebração e conexão com uma das maiores artistas da história da música.

Com um salto impressionante de 27cm e o sutiã icônico da Madonna, a paraense não passou despercebida, atraindo olhares curiosos de todos que passavam pelo bairro. A presença de Tami marca a paixão que os fãs têm pela Rainha do Pop.

"Esse saltinho é minha rasteirinha do dia a dia. Ele foi feito sob encomenda para mim por um designer paraense e custa cerca de R$ 700, meu look completo custa 2 mil. Como sou paraense, tem uma pitada de Joelma em mim. Me sinto honrada de estar aqui pra prestigiar essa mulher que é um ícone e referencia para nós mulheres. Ela mostra que nós mulheres podemos fazer o que quisermos independente da idade. O coração está acelerado e à flor da pele", disse Tami.

Já Silvio se dedicou na preparação para o show investindo mil reais na produção de um colete. Inspirado pelo álbum 'Music', que apresenta elementos country, ele optou por criar uma peça que refletisse essa estética. Com detalhes cuidadosamente trabalhados e atento aos itens característicos do gênero, o colete de Silvio promete ser uma homenagem marcante.

"Nesse álbum da Madonna, os bailarinos aparecem de uma forma country e eu quis fazer algo nessa pegada de moda. Quando eu soube que ela viria para o Rio de Janeiro eu fiquei completamente louco, eu tinha que vir e foi com a inspiração desse conceito que eu construí esse look para usar no dia do show", afirmou o maquiador.

Tão envolvido pela ansiedade do aguardado show, Silvio não apenas contava os minutos acordado, mas até mesmo em seus sonhos. Semanas antes do grande dia, ele se viu em um palco iluminado, com a multidão aplaudindo freneticamente enquanto Madonna surgia. O sonho alimentou ainda mais sua expectativa, tornando cada segundo de espera ainda mais intenso.

"Eu sonhei que eu estava na área VIP e a Madonna estava cantando pertinho. Eu fiquei tão animado com o sonho que eu tive que eu acordei, comprei uma passagem no mesmo dia, que foi no dia 30, e vim pro Rio. Depois, vim pro Copacabana Palace e fiquei aqui com as pessoas que estavam ansiosos. Essa história vai ser contada pro resto da minha vida porque agora tenho 41 anos e ela está fazendo 40 anos de sucesso da carreira e está celebrando esse momento no Brasil. Então, isso pra mim é um convite, é um presente e eu quero estar aqui nessa noite pra poder não só prestigiá-la, mas também pra fazer parte desse convite", ressaltou Silvio.

Desde a confirmação da apresentação, os fãs têm demonstrado uma empolgação contagiante nas redes sociais, compartilhando expectativas, preparativos e até mesmo reencontros. Para muitos, este não é apenas um show, mas sim um momento de celebração e conexão com uma das maiores artistas da história da música. A expectativa é que o evento atraia 1,5 milhão de pessoas. O show promete ser um marco na história da carreira de 40 anos da cantora.



O palco está sendo montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no Réveillon, e a apresentação tem previsão para começar entre 21h30 e 21h45. Para quem preferir evitar a multidão e apenas ouvir o show haverá torres de som atrás do palco. Haverá DJs tocando a partir das 19h. Às 20h, assume o DJ Diplo. O show da cantora deve terminar às 23h45. Esta será a quarta apresentação da artista no Brasil, na volta ao país após 12 anos.

Provando ser um show grandioso, o palco da Rainha do Pop será o maior da turnê, com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira artista. A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, o palco de Madonna terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.

De acordo com a Riotur, a expectativa é que cheguem ao Rio 170 voos extras, entre os dias 1 e 6 de maio devido ao show. A rodoviária também terá um aumento 30% no movimento por conta do evento. A lotação dos hotéis de Copacabana será de 100% no dia 4. Com esse movimento, a Prefeitura do Rio espera uma arrecadação de quase R$ 500 milhões, entre o pré e o pós show.



Segurança

A Polícia Militar mobilizou 3,2 mil agentes para o dia do espetáculo. Ao todo, serão 150 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com detectores de metal nos acessos à praia. Os policiais vão operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas, 4 drones e 65 torres de observação. Todo o material gerado pelos equipamentos, além das câmeras dos policiais, será transmitido no Centro de Inteligência de Comando e Controle montado na Praça do Lido, em Copacabana. A corporação já começou a fazer rondas para evitar acampamentos nas areias.