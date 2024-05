Ação é realizada pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 07/05/2024 07:02 | Atualizado 07/05/2024 07:42

Rio - O advogado da milícia de Zinho e um policial civil foram presos, nesta terça-feira (7), em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. O policial civil foi preso na Tijuca, na Zona Norte, e é apontado como responsável por passar informações privilegiadas da polícia para o advogado, encontrado em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Os dois são alvos da Operação Leaks, que também tem como objetivo o cumprimento de três mandados de busca e apreensão no Centro do Rio, Barros Filho e Jacarepaguá, em endereços ligados aos denunciados.

Contra o policial e o advogado, havia mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital.

De acordo com as investigações, o policial civil repassava ao advogado informações sigilosas e privilegiadas do banco de dados da Polícia Civil sobre integrantes da milícia chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho.

Os crimes ocorreram entre setembro de 2020 e julho de 2022. Foram feitas, pelo menos, 19 consultas a nomes de milicianos no sistema da Polícia Civil.

A ação está sendo realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPRJ, e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), da Polícia Civil.

O Gaeco denunciou o agente público e o advogado à Justiça por ajudarem na manutenção da organização paramilitar “Bonde do Zinho” e por violação de sigilo funcional. A operação também conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL).