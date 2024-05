O panorama faz o monitoramento dos casos de SRAG - Reprodução/Twitter

Publicado 07/05/2024 15:48 | Atualizado 07/05/2024 16:10

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) projetou, nesta terça-feira (7), o triplo de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) nas próximas duas semanas. A informação faz parte do novo Panorama de Síndrome Respiratória Aguda Grave que analisa o aumento de casos de Influenza (A e B), o coronavírus, o adenovírus, o rinovírus e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).



Segundo o levantamento, nas últimas duas semanas de abril, entre os dias 14 a 27 de abril, foram identificadas 154 hospitalizações por síndrome respiratória. A partir desse número, e dos balanços anteriores, os técnicos do Centro de Inteligência em Saúde da SES usaram um modelo estatístico que prevê uma tendência alta de mais de 300%, chegando a 570 internações nos próximos 15 dias.



O boletim identificou ainda que 36% dos internados na última janela são pacientes de até 4 anos de idade, faixa etária que tem o Vírus Sincicial Respiratório (47%) e Rinovírus (25%) como principais agentes infecciosos.



De acordo com os técnicos da pasta, o número de solicitação de leitos para essa faixa etária permanece com tendência de aumento, o que pode estar associado ao padrão viral, já que o VSR, por exemplo, é o principal causador da bronquiolite, enfermidade que apresenta aumento de casos nesta época do ano.



Já em pacientes acima dos 80 anos, o vírus da Influenza A é o que mais atinge os pacientes. O número de solicitação de leitos para essa faixa etária permanece com pouca variação, mantendo um número menor de internações



"Nosso monitoramento permite acompanhar o cenário e tomar decisões mais rápidas, de modo a garantir uma assistência adequada, da linha de cuidado à oferta de leitos. O cenário que identificamos reforça nossa principal orientação, que é para que a população se vacine. As vacinas já salvaram muitas vidas por muitas gerações, e ela pode evitar casos graves e em nossas crianças e idosos", recomenda a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Como evitar?

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. O imunizante oferecido no Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano.



Além da vacinação, o ministério também orienta medidas gerais de prevenção para toda a população. As ações são eficazes na redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, como vírus da gripe.

Confira as orientações:



- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

- Utilize lenço descartável para higiene nasal;

- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

- Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

- Mantenha os ambientes bem ventilados;

- Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

- Evite sair de casa em período de transmissão da doença;

- Evite aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

- Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;