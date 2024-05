Leonardo Dias, de 35 anos, foi preso temporariamente - Reprodução

Publicado 08/05/2024 08:04 | Atualizado 08/05/2024 10:30

Rio - O motorista de aplicativo Leonardo Dias, de 35 anos, foi preso temporariamente nesta terça-feira (7). Ele é suspeito de participar de roubos a turistas na cidade do Rio.



De acordo com as investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), Leonardo iniciava a corrida e minutos depois inventava que o veículo estava quebrado. Ao parar, um motoqueiro, comparsa do motorista, aparecia armado no local, rendia os passageiros e os roubava.



Duas italianas e três franceses foram vítimas de assalto orquestrado por Leonardo, depois de iniciarem uma corrida com ele, e reconheceram o rapaz.



No geral, os assaltos aconteciam na saída do Túnel Santa Bárbara, no Catumbi, e na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa.



Nos assaltos, Leonardo e seu comparsa roubaram mais de R$ 29,2 mil em moedas de diferentes nacionalidades e celulares. Além disso, também eram feitas movimentações bancárias.



Ainda segundo a Deat, Leonardo é investigado em outros três inquéritos. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária por roubo qualificado.

A defesa do motorista não foi encontrada para comentar a investigação. O espaço segue aberto para manifestação.