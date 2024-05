Obra de Rafael Arena está exposta na Rua Rodolfo Dantas, em Copacabana - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 08/05/2024 15:57

Rio - Designer, DJ e agora inspiração para um figurino de Madonna. Essa é a história do brasileiro Rafael Arena, que viu sua arte digital se transformar em um corset usado pela cantora no encerramento da 'The Celebration Tour', no sábado passado (4), em Copacabana.



Como homenagem à Rainha do Pop, o artista 'abrasileirou' o clássico look de Madonna, com sutiã em formato de cone, utilizado pela cantora nos anos 1990, durante a turnê 'Blonde Ambition'. No design, a cantora é reproduzida utilizando a peça nas cores azul, amarelo e verde. O desenho virou um mural exposto na rua Rodolfo Dantas, altura do número 40, em Copacabana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Augustto Arena (@rafaelarena_)



Em sua página profissional, ele descreveu o trabalho como “uma arte que contempla uma releitura de seu figurino da turnê Celebration com as nossas cores e alguns de seus símbolos e logos da carreira”.



Segundo o artista, a cantora viu a obra, gostou e reproduziu no palco. Rafael Arena escreveu que jamais poderia imaginar que uma criação digital sua poderia se tornar real no corpo da cantora.

"Ser fã da Madonna é ser surpreendido a todo instante. Nas canções, shows, atitudes, palavras, coragem, posicionamento e nos gestos silenciosos que tornam-se gigantescos, ainda mais quando exibido para o Brasil todo ao vivo", disse.



O responsável por transformar o design em figurino foi o próprio estilista do corset original, Jean Paul Gaultier. Em suas redes sociais, ele postou uma foto da cantora durante a apresentação no Rio de Janeiro e celebrou a confecção.

Figurino de Madonna foi inspirado na obra de Rafael Arena Reprodução Redes Sociais

“Madonna brilhando em um figurino de Jean Paul Gaultier Haute Couture mais uma vez ao subir ao palco para a lendária grande final da Celebration Tour no Brasil”, disse



Em suas redes sociais, Rafael vem compartilhando o sucesso de sua arte e os diferentes formatos que os brasileiros já encontraram de reproduzi-la. O design já foi estampado em camisas vendidas por camelô, em canga e até em DVD pirata.



"O Brasil é demais!", escreveu ele.