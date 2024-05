Novo secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento do Estado, Dr. Deodalto - Divulgação

Novo secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento do Estado, Dr. DeodaltoDivulgação

Publicado 08/05/2024 11:55 | Atualizado 08/05/2024 12:28

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou o deputado estadual Dr. Deodalto como o novo secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Ele assume a pasta no lugar de Flávio Ferreira. A substiuição foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira (8).

"Fico muito feliz em ter o Dr. Deodalto, uma pessoa séria e competente em meu time de secretários. Tenho certeza que a pasta de Agricultura continuará sendo bem conduzida. Agradeço ao médico Flávio Ferreira, que desempenhou com maestria sua missão na secretaria, e desejo sucesso em sua caminhada na Câmara Federal", declarou Castro.

Segundo o governo, ele assume a secretaria com a tarefa de elaborar e propor programas de apoio ao pequeno produtor, além de promover políticas de desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias do estado e incentivar pesquisas, inovações e a modernização da infraestrutura do campo.

Perfil

Deodalto José Ferreira é médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Atuou na Casa de Saúde Nossa senhora de Fátima e Hospital Geral de Nova Iguaçu. Natural de Minas Gerais, e morador de Nova Iguaçu, está no serviço público há 12 anos. Já foi vereador em Belford Roxo por um mandato, e deputado estadual, onde assumiu a vice-presidência da Comissão de Saúde da Alerj.