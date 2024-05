Cão Rio, de 4 anos, desembarcou no Sul nesta terça-feira (7) - Reprodução

Publicado 08/05/2024 12:04

Rio - O labrador Rio, de 4 anos, do canil do Corpo de Bombeiros do Rio desembarcou no Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira (7) para auxiliar nas buscas por vítimas das enchentes.

Com o cão, mais militares também foram enviados para reforçar as equipes que já atuam no estado. Rio e outros três bombeiros embarcaram em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB).O cachorro já participou de outras grandes operações, como as tragédias de Petrópolis, Paraty e nas chuvas deste ano em Teresópolis, todos no estado do Rio.Ao total, mais de 60 agentes fazem parte da força-tarefa do Corpo de Bombeiros do Rio enviada ao Rio Grande do Sul. O grupo inclui profissionais da área da saúde, especialistas com atuação em soterramentos, desabamentos, enchentes e inundações, entre outros.A força-tarefa da corporação também reforçou a operação de busca e salvamento de vítimas afetadas pelas chuvas com 15 barcos, 5 pick-ups, dois caminhões, um ônibus e cerca de 200 materiais diversos de salvamento em desastres.Além dos resgates e salvamentos, a aeronave do Corpo de Bombeiros também realiza transporte de tropas e cães em apoio a outras corporações que também estão atuando no Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e Bahia.