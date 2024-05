PMs apreenderam fuzil, pistolas e drogas em ação no Complexo da Maré - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 09/05/2024 07:48 | Atualizado 09/05/2024 09:20

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, foram acordados por um intenso confronto entre criminosos e policiais militares, na madrugada desta quinta-feira (9). Segundo relatos nas redes sociais, tiros foram ouvidos antes das 6h nas comunidades Salsa, Pinheiro e Vila do João. Até o momento, a operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) registrou dois feridos e apreendeu armas e drogas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um veículo blindado da Polícia Militar circulando e barricadas em chamas em ruas da região. Confira abaixo. De acordo com a PM, durante a ação, as equipes do Bope foram atacadas e houve troca de tiros. Após os disparos, dois suspeitos foram encontrados feridos e socorridos para o Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte.

OPERAÇÃO DO BOPE NA VILA DO JOÃO, SALSA E PINHEIRO. pic.twitter.com/c5qnPTTfGg — Maré Não Vive (@MareNaoVive) May 9, 2024

Operação Policial segue nas favelas do Pinheiro, Vila do João e no Salsa no Complexo da Maré.



Há relatos de muitos tiros e caveirão pelas ruas. #tirosrj pic.twitter.com/kZRoBjwAxV — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) May 9, 2024

Até o momento, um fuzil, duas pistolas, uma pistola falsa e drogas foram apreendidos. PMs também atuam na remoção de barricadas de vias da Maré.

Por conta da operação, o Centro Municipal de Saúde Vila do João e as Clínicas da Família Adib Jatene e Augusto Boal acionaram o protocolo de acesso mais seguro e suspenderam o funcionamento na manhã de hoje. Já a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas, como as visitas domiciliares. Também na região, 35 unidades escolares da rede municipal foram impactadas.