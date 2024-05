O personal trainer Luis Felipe Alves foi atingido por tiros no tórax - Rede Social

O personal trainer Luis Felipe Alves foi atingido por tiros no tóraxRede Social

Publicado 09/05/2024 08:58 | Atualizado 09/05/2024 09:34

Rio - Imagens de câmeras de segurança da região registraram que o personal Luis Felipe Alves do Nascimento, 27 anos, morto no Flamengo, na Zona Sul do Rio, foi baleado após correr atrás de um dos bandidos durante uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, ele reagiu para defender a namorada. Os dois voltavam de um luau na praia no último domingo (5).Pelas imagens, é possível ver o momento em que dois homens em uma motocicleta abordam o casal e um deles desce armado no veículo. No primeiro momento, Luis parece se render ao colocar as mãos para o alto, mas logo depois reage e avança no bandido, que corre e atravessa a rua, sendo perseguido pelo personal, que acaba baleado e cai na calçada.No mesmo momento, a namorada se desespera e vai atrás. O vídeo mostra o momento em que ela se abaixa e fica ao lado dele. Em seguida, um rapaz de camisa preta, que seria amigo do casal, tenta se aproximar para prestar socorro, mas se joga no chão, ao que parece, por ouvir barulho de tiros. Já o bandido subiu na garupa da moto e fugiu.

fotogaleria

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com um amigo da família, Caio Oliveira, a namorada e os amigos que estavam com o casal no dia do crime já prestaram depoimento. As investigações estão em andamento. O Disque Denúncia pede informações que levem aos autores do crime.O personal trainer foi baleado por volta das 6h de domingo (5), na Praia do Flamengo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.No entanto, houve uma falha de comunicação sobre o horário de sua morte. Familiares da vítima o acompanharam durante todo o dia na unidade. Antônia Edvânia, mãe do rapaz, deixou o hospital por volta de meia-noite de segunda-feira (6) e só foi comunicada sobre o óbito na parte da manhã. Acontece que a morte aconteceu às 22h de domingo (5) com a família ainda no hospital.Ainda pela manhã de segunda (6), familiares e os amigos de Luis chegaram a divulgar uma campanha pedindo doações de sangue para a vítima, sem saber que ela já estava morta. Segundo a SMS, houve uma falha de comunicação do setor de óbitos do hospital, que informou à Polícia Civil, mas não aos familiares. O órgão lamentou o ocorrido e ressaltou que afastou o funcionário responsável pelo trabalho . Além disso, uma sindicância foi aberta para entender o porquê dele não cumprir o protocolo.