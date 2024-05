Alma Bohadana teria se assustado com uma motocicleta e caído de mureta - Reprodção / Redes Sociais

Publicado 09/05/2024 11:36 | Atualizado 09/05/2024 12:07

Rio - O corpo da israelense Alma Bohadana, de 21 anos, não passou por exame de necropsia por conta de sua religião. A turista foi encontrada morta, na noite da última segunda-feira (6), em uma área de mata, próxima à Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. A Polícia Civil informou que a medida atendeu a uma solicitação da família da jovem.

Segundo a Associação Cemitério Israelita de São Paulo, as leis do luto judaico condenam e proibem a realização do exame, que entendem como uma "profanação dos mortos". Mas, há concessões nos casos em que pode ajudar a salvar a vida de outro paciente. Nessas exceções, o procedimento deve usar o mínimo possível de tecidos; todas as partes do corpo removidas devem ser devolvidas para serem enterradas; e exceto quando exigido pela lei, nunca ser feito sem a permissão da família ou consentimento prévio da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, apesar do exame não ter sido realizado, as investigações não foram compremetidas, "uma vez que foi possível apurar a causa da morte por outros métodos". Inicialmente, o caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e depois encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e atuam para esclarecer as circunstâncias da morte da israelense.

A Polícia Militar informou que Alma teria se assustado com uma motocicleta e pulado de uma mureta, acreditando que seria assaltada. A vítima já foi encontrada sem vida pelos bombeiros. Uma equipe bilíngue do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) entrevistou o homem que a acompanhava, identificado como Dan Hen. Ele relatou que, junto com sua namorada, correu ao avistar uma motocicleta, porque deduziram que seriam roubados.

Inicialmente, o também israelense não disse se houve abordagem ou se viu alguma arma. Em uma segunda entrevista, ele afirmou ter sido abordado por uma van ou um carro vermelho, mas não viu arma nem outro objeto ameaçador. No terceiro relato, Dan disse que conheceu Alma no hostel em que estavam e que eram apenas amigos. Segundo a PM, os dois turistas estavam sem documentos.

A corporação entrou em contato com o estabelecimento onde eles estavam hospedados, em Copacabana, na Zona Sul, que enviou uma foto do passaporte do israelense. O hostel informou, ainda, que a jovem não apresentou documentos para o pernoite. Segundo a PM, outras pessoas também estavam no local e não se sabe se os pertences de Alma foram levados.