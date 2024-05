A estação de metrô da Pavuna foi uma das afetadas - Reprodução / Google Maps

Publicado 12/05/2024 11:08 | Atualizado 12/05/2024 11:21

Rio – Um problema de energia causou a interrupção de um trecho na linha 2 do metrô, entre as estações Pavuna e Thomaz Coelho, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (12). A informação foi publicada nas redes sociais da concessionária MetrôRio às 7h15.

Após trabalho da equipe de manutenção, o serviço foi normalizado cerca de duas horas depois. Neste período, as linhas 1 e 4 funcionaram sem restrição.

Nas redes sociais, usuários reclamaram do problema. Um deles afirmou ter perdido uma prova pela ausência do metrô. Segundo o seu relato, a estação da Pavuna, já às 7h, não estava aberta. Apenas naquele momento, a paralisação foi informada aos passageiros.

Outros internautas falaram do tratamento desigual que certos trechos dos transportes recebem. "Nunca vi dar pane na Tijuca ou Jardim Oceânico, é sempre no ramal Pavuna. Igual Saracuruna/Gramacho nos trens da Supervia", disse um.