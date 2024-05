Torcedores do Corinthians perseguem membros de organizada do Fla após comboio paulista ser atacado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/05/2024 09:40 | Atualizado 12/05/2024 13:57

Rio - Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram torcedores do Corinthians e do Flamengo entrando em confronto na Avenida Brasil, altura de comunidade doComplexo da Maré, no fim da noite deste sábado (11). Segundo informações preliminares, um comboio da torcida organizada Gaviões da Fiel teria sido atacado por membros de organizada rubro-negra.



Nas imagens, é possível ver torcedores do time paulista perseguindo integrantes que seriam da torcida Jovem Fla até a Rua da Proclamação, uma das ruas de acesso à favela Baixa do Sapateiro, que integra o Complexo da Maré e é dominada pela fação Terceiro Comando Puro (TCP).

Em dado momento do registro, os corintianos parecem recuar ao ouvir disparos. Usuários das redes comentaram sobre o risco que os torcedores correram: "Eles só fizeram isso porque não sabem onde estão entrando", disse um usuário do 'X', antigo Twitter.

Gaviões indo na entrada da Maré atrás do bonde da Jovem Fla que os atacaram. https://t.co/do2bYK8ttf pic.twitter.com/GDlmTsJDHD — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) May 12, 2024



Outra filmagem compartilhada no "X" pelo perfil Ritmo das Torcidas mostra policiais militares intervindo na situação, atirando bombas de efeito moral na direção dos torcedores do Flamengo, que seguiam na rua de acesso à comunidade da Maré. Outra filmagem compartilhada no "X" pelo perfil Ritmo das Torcidas mostra policiais militares intervindo na situação, atirando bombas de efeito moral na direção dos torcedores do Flamengo, que seguiam na rua de acesso à comunidade da Maré.

Pelo registro, é possível ver nove ônibus usados pela torcida paulista parados na Avenida Brasil. Até o momento, não há informações sobre feridos na briga.

A confusão aconteceu cerca de três horas após o encerramento do jogo, no Estádio Maracanã, onde o Flamengo venceu por 2 a 0 o Corinthians. A partida era válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota, a Polícia Militar informou que PMs do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) intervieram contra um ataque aos torcedores na Avenida Brasil, altura da Maré. De acordo com o comando da unidade, os policiais dispersaram os suspeitos, que fugiram para dentro da comunidade. Os ônibus da torcida paulista seguiram com a escolta.

Antes da partida

Mais cedo, antes do jogo, torcedores do clube de São Paulo já haviam se envolvido em outra confusão, nos arredores do Maracanã. No incidente, PMs interviram usando disparos de bala de borracha e gás lacrimogênio. Em uma gravação, agentes aparecem batendo com cassetetes em torcedores caídos.

AGORA: Confusão entre policia e torcedores do Corinthians no entorno do Maracanã. pic.twitter.com/pHAHdsNX8w — Luca do mundo (@Lucadomundo) May 11, 2024

Segundo a Polícia Militar, os torcedores tentaram invadir o estádio sem ingressos e policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) interviram. De acordo com o comando da unidade, os agentes dispersaram os torcedores e o jogo seguiu sem alteração. Não houve registro de feridos nem de presos.