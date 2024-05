Parque Rita Lee tem pista de skate, quadras poliesportivas e brinquedos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Parque Rita Lee tem pista de skate, quadras poliesportivas e brinquedosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/05/2024 10:00 | Atualizado 12/05/2024 14:06

Rio - A cidade do Rio ganhou um novo espaço de lazer e práticas esportivas, na manhã deste domingo (12), com a inauguração do Parque Rita Lee, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O local, que fica em uma parte do Parque Olímpico, tem área total de 136 mil m² e conta com pistas skate, quadras poliesportivas, brinquedos para crianças e muro de escalada. O nome homenageia a Rainha do Rock brasileiro, que faleceu em maio de 2023, aos 75 anos.

Com um investimento de R$ 36 milhões, o Parque Rita Lee ainda recebeu o plantio de mais de 1.100 árvores e 70 mil arbustos.

Uma das grandes atrações é a Praça Molhada. Com uma área de 2.600 m², ela é cercada por 47 estruturas metálicas, que simulam árvores, de ondem saem 190 esguichos de água tratada. Depois de refrescar as pessoas, o líquido passará por um processo de filtragem, antes de voltar ao sistema.

O prefeito Eduardo Paes esteve na inauguração. "É um espaço que foi pensado desde o início das Olimpíadas. Esses parques urbanos de uso intensivo são muito importantes", disse.

Paes destacou, também, o legado de Rita Lee. "Rita Lee foi uma mulher disruptiva, ousada, que se posicionou contra o machismo, o racismo e o preconceito. A gente precisa enfrentar essas questões e ela ajudou nessas reflexões com a sua força e energia, levando sua música e poesia, acalmando o coração de todos nós", completou.

Este é o primeiro dos cinco novos parques que estão sendo construídos na cidade. Os outros são o Susana Naspolini, em Realengo, e Parque Oeste, em Inhoaíba, o Pavuna e o Piedade.

O Parque Rita Lee fica na Avenida Abelardo Bueno 3.401. O funcionamento é de terça a domingo, das 6h às 22h.

Homenagem

Considerada um dos maiores nomes da história da MPB, Rita Lee morreu em decorrência de um câncer no pulmão. A cantora e compositora tratava da doença desde 2021. Rita deixou o companheiro, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, João e Antônio.

A estrela nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Paulo. Explorando a junção de elementos do tropicalismo com a psicodelia, ajudou a incorporar a revolução do rock brasileiro. Em 1966, fundou a banda Os Mutantes, ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. O grupo lançou cinco discos, sendo o último deles em 1972, quando Rita saiu após desentendimentos.

Desde então, a artista seguiu carreira solo e se tornou um fenômeno comercial no Brasil a partir da década de 1980. Lançou sucessos como "Agora Só Falta Você", do disco "Fruto Proibido" (1975), "Mania de Você", "Lança Perfume", "Baila Comigo", "Amor e Sexo" e muitos outros.

Indicada cinco vezes ao prêmio Grammy Latino, conquistou, em 2001, a categoria de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa, com o disco "3001". Anos mais tarde, em 2022, recebeu o prêmio de Excelência Musical pelo conjunto da obra.