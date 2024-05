"Barba" foi localizado após informações repassadas pelo Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 13/05/2024 07:37

Rio - Um suspeito de ter tido envolvimento com a milícia de Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão, foi preso na na Rua Urbano Lóes, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, neste sábado (11), por violência doméstica. Alex Leony Oliveira da Silva, mais conhecido como "Barba", de 30 anos, estava foragido da Justiça e foi localizado após informações repassadas pelo Disque Denúncia.A ação foi realizada por policiais penais da Divisão de Recapturas (Recap), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).Contra Alex Leony constava um mandado de prisão em aberto, expedido pelo VII Juizado de Violência Doméstica/Regional da Barra da Tijuca, pelo crime de ameaça e violência doméstica contra a mulher. Após prisão, ele foi encaminhado a 29ªDP (Madureira).O miliciano Tubarão morreu em confronto com policiais civis , em fevereiro deste ano, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Apontado como um dos rivais do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, ele era o líder do bando que atuava em Seropédica e em parte da Baixada.Quem tiver informações foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia pelos seguintes canais: