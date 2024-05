Céu amanheceu limpo nesta segunda (13) na região da Praça XV, no Centro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/05/2024 09:44 | Atualizado 13/05/2024 09:49

Rio - Antes da chegada de uma frente fria na terça-feira (14), a semana dos cariocas começou com mais um dia quente e ensolarado. Segundo o Alerta Rio, a temperatura desta segunda (13) varia entre 38°C e 20°C, com ventos fracos a moderados.

As zonas Norte e Oeste são as mais quentes, registrando 3°C a mais do que o Centro e a Grande Tijuca. Será mais um dia seco, com umidade relativa do ar ficando entre 21% e 30%.Os ventos aumentam a partir desta noite e, já na madrugada de terça, a temperatura decai, com a chegada de uma nova frente fria, que deve se estender até sexta-feira (17), segundo a previsão.A capital vai amanhecer parcialmente nublada na terça-feira (14), com temperatura máxima podendo chegar aos 29°C e mínima prevista de 18°C. Há, ainda, previsão de chuva fraca isolada na parte da tarde, e o vento vai variar de moderado a forte.Na quarta-feira (15), ainda de acordo com o Alerta Rio, os termômetros vão cair mais um pouco, registrando máxima de 26°C e mínima de 17°C. O dia será nublado e com chance de chuva fraca isolada a qualquer momento.A quinta (16) começa com chuviscos e chuva fraca durante a madrugada. No entanto, não deve chover mais ao longo do dia. A máxima prevista é de 31°C e mínima de 16°C. A partir de sexta (17), a frente fria se despede e o calor deve voltar à cidade.