O lutador procurava a vítima na porta de casa, descumprindo a medida protetivaRede Social

Publicado 13/05/2024 10:09

Rio - Mesmo com duas medidas protetivas, uma mulher foi agredida pelo ex-marido em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na última quarta-feira (8). Wilson Magalhães Teixeira Filho é professor e lutador de jiu-jitsu. Segundo a Polícia Civil, o autor já foi intimado a prestar depoimento e investigações estão em andamento para esclarecer o caso.



Segundo um documento obtido pelo DIA, a última medida protetiva foi expedida em 23 de abril deste ano. Na decisão, Wilson foi proibido de manter contato e deveria ficar a 500 metros de distância da vítima Eluan Cristine da Silva e de seus familiares, por no mínimo 90 dias.



Além disso, o juiz Tiago Holanda Mascarenhas determinou um mandado de busca e apreensão de uma arma de fogo na casa do agressor.



De acordo com a denúncia, ainda assim Wilson agrediu a ex-mulher no centro espírita que ela frequentava. Antes disso, o lutador já havia a ameaçado por mensagem. Imagens mostram que ele costumava ir até a porta da casa dela, descumprindo as medidas protetivas impostas pela Justiça.



Em uma conversa, a vítima se negava a ir dormir com o agressor, que a ameaçava. "Não perguntei se queria. Era pra ter vindo pra cá. Venha dormir aqui e evite que eu faça uma merd* nesse quintal. Estou pedindo de boa pra vir dormir comigo e você quer me afrontar", disse.

Eluan ficou com diversas marcas pelo corpo, principalmente no rosto. Os olhos dela chegaram a ficar avermelhados e o supercílio inchado por causa dos socos.

Após a denúncia, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, instaurou um novo inquérito para apurar o descumprimento de medida protetiva e lesão corporal por parte do autor. A vítima foi ouvida e encaminhada para exame de corpo de delito. Investigações estão sendo realizadas para esclarecer o caso.

À reportagem não conseguiu contato com a defesa de Wilson. O espaço está aberto para manifestações.