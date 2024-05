Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador - Divulgação

Publicado 13/05/2024 12:40 | Atualizado 13/05/2024 12:47

Rio – O Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio, recebeu pontos de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Eles estão disponíveis 24 horas e ficam ao lado do balcão de informações da área pública de embarque do Terminal 2 e na entrada do prédio administrativo.

A concessionária RIOgaleão pede prioridade a coleta de itens de higiene pessoal. Os objetos de maior urgência são pastas e escovas de dente, absorventes, fraldas geriátrica e infantil, sabonetes e papéis higiênicos. Abertos desde a última terça-feira (7), mais de 3 mil donativos foram recebidos.

Confira pontos de doação próximos a você

Diversos pontos de doação de diferentes organizações estão espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Clique aqui para checar o local mais próximo a você.

Situação crítica no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 mortes pelas enchentes foram confirmadas, além de 127 pessoas desaparecidas e 806 feridas. Há 538.241 desabrigados e 2.115.703 afetados. Quase 90% dos municípios do estado – 447 de 497 cidades – foram afetados.