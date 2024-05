O caso é investigado pela 126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação

Publicado 13/05/2024 19:18

Rio - Uma operação da Polícia Civil deflagrada, nesta segunda-feira (13), investiga a atuação de traficantes no fornecimento de serviços de internet no distrito de Unamar, em Cabo Frio, Região dos Lagos. De acordo com os investigadores, os criminosos estariam impedindo operadoras regulares de atuarem na região.

Durante a ação desta segunda-feira, uma empresa de internet foi autuada por manter cerca de 15 metros de cabo raspado conectado ao servidor. Diante do fato, os agentes apreenderam os equipamentos e conduziram os funcionários para prestar depoimento na 126ª DP (Cabo Frio), onde as denúncias são investigadas.

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) também participaram da ação.

No mês de março, moradores de um bairro em Cabo Frio já haviam denunciado a prática de sabotagem feita por traficantes contra empresas de internet. Segundo os relatos, os criminosos estariam cortando cabos de fibra óptica das companhias, no intuito de forçar clientes a adquirir o serviço prestado por empresa indicada pelo crime organizado.