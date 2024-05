Carro foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal - Divulgação / PRF

Publicado 13/05/2024 18:37 | Atualizado 13/05/2024 18:43

Rio – Um carro roubado em novembro de 2023, em Niterói, foi recuperado na tarde de domingo (12), nas proximidades do km319 da BR-101, em São Gonçalo, Região Metropolitana. O condutor disse que obteve o automóvel por meio de um canal de vendas de uma rede social, entregando uma moto e mais de R$ 20 mil como pagamento.

Durante a fiscalização do automóvel, que circulava com uma criança sem a cadeirinha no banco de trás, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) viram que o QR Code da placa não apontava nenhum resultado.

A busca foi ampliada e então foi descoberto que o veículo não era o mesmo do documento apresentado, mas de outro carro, que possuía o registro de roubo. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).