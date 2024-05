Lucas era cabo da PM e estava lotado no 2° BPM (Botafogo) - Reprodução

Lucas era cabo da PM e estava lotado no 2° BPM (Botafogo)Reprodução

Publicado 18/05/2024 10:26 | Atualizado 18/05/2024 12:34

Rio - O policial militar Lucas Rocha de Brito, de 38 anos, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (17), após uma briga de trânsito na rua Manoel Vitorino, no bairro Encantado, Zona Norte do Rio.

Lucas era lotado no 2º BPM (Botafogo) e voltava do trabalho em seu veículo quando o motorista de um Celta Preto tentou fechar seu carro. Os dois pararam e o homem - que ainda não foi identificado - discutiu com o PM, atirou três vezes e fugiu em seguida.



A família desmentiu informações que circularam na internet sobre o militar ter saído do carro com a arma em punho. Segundo parentes, o objeto foi encontrado na cintura de Lucas após ele ser baleado.

Na manhã deste sábado (18), eles estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento e liberação do corpo. Muito abalada, Simone de Aguiar Rocha, mãe do policial, disse ao DIA que o assassino estava sendo imprudente ao volante.

"Minha vida foi embora com ele. O homem já vinha fazendo barbeiragem. Ele (o atirador) desceu do carro para falar e atirou, deu três tiros", disse.

Orlando Rocha, primo de Lucas relatou que a família está em estado de choque, sem saber o que sentir.

"Não sei nem te falar como eu estou, nem a mãe, esposa, familiares, amigos. É muito triste. Até agora eu ainda espero olhar (o corpo) e ver que não é ele, que não morreu", desabafou.

Lucas deixa esposa e duas filhas, uma de 16 anos e outra de 2 anos de 9 meses. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do PM.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. Chegando no local, encontraram Lucas caído no chão, já sem vida.



A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga o crime. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar o assassino.