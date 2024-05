Caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) - Reprodução/Polícia Civil

Caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca)Reprodução/Polícia Civil

Publicado 18/05/2024 11:45 | Atualizado 18/05/2024 12:43

Rio - Um homem ainda não identificado foi baleado, neste sábado (18), após um assalto na praia da Reserva, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima foi atingida por disparos no peito e socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A unidade informou que o estado de saúde do paciente é grave.

Segundo testemunhas, os bandidos estavam em uma motocicleta Twister vermelha e atiraram após roubarem o cordão da vítima.

Policiais do 31º BPM (Recreio) foram acionados para a ocorrência de roubo. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).