Homem usou cobertor para se proteger das chamas e salvar as criançasReprodução / Redes sociais

Publicado 18/05/2024 18:06 | Atualizado 18/05/2024 19:00

Rio - Moradores da comunidade Agrícola, em Higienópolis, na Zona Norte, resgataram, na tarde desta sexta-feira (17), 23 crianças de uma creche após um veículo pegar fogo próximo da unidade de ensino. Considerado o herói do dia, Valter Xavier, de 48 anos, um dos homens que participou do resgate, se destacou por usar um cobertor molhado sobre as costas para enfrentar as chamas. Segundo informações, todos alunos foram salvos.

Às 14h26, o quartel de Benfica, do Corpo de Bombeiros, foi acionado para controlar o incêndio no carro, que pegou fogo na Avenida Novo Rio. As chamas, no entanto, se alastraram e chegaram perto da porta da creche. De acordo com a corporação, uma mulher de 51 anos ficou ferida, mas não quis atendimento médico.

Ao DIA, o pintor Valter Xavier contou como tudo aconteceu. "Depois que eu vi uma fumaça na Linha Amarela, fui ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, reparei que era um carro pegando fogo. Como as chamas estavam indo para a creche, o povo começou a ficar desesperado e eu decidi entrar com os meus colegas. Lá dentro, tinha 23 crianças e a gente salvou todas", detalhou.

Na internet, vídeos mostram o momento que os moradores entram na creche e voltam com as crianças no colo. Nas imagens, é possível ver o tamanho do incêndio, que estava perto de fios e casas.

Moradores resgatam crianças de creche durante incêndio na Zona Norte



Crédito: Reprodução Redes sociais pic.twitter.com/hU4xZQvLI8 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 18, 2024

"Todo mundo está falando de herói, mas o herói de verdade é Jesus. Na hora que eu cheguei, vi aquele fogo e veio uma menina dizendo que tinha muita gente dentro da creche. Quando ela falou, eu não pensei duas vezes: tirei uma tábua que estava perto para não pegar fogo e ,quando entrei, vi as funcionárias desesperadas com as crianças. Comecei a tirar as crianças com mais quatro rapazes ajudando. Tinha muita gente envolvida", disse Xavier, em sua rede social.