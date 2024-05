A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que salva vidas. Doar sangue é seguro - Divulgação

A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que salva vidas. Doar sangue é seguroDivulgação

Publicado 18/05/2024 17:52

Rio - O Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ), na Barra da Tijuca, promove na próxima semana, durante os dias 20, 21 e 22 de maio, uma campanha de doação de sangue. Os interessados poderão realizar suas doações das 10h às 15h. Essa é uma parceria entre a unidade e o Hemorio, responsável por fornecer hemoderivados para mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, principalmente para emergências. A ação acontecerá no auditório da unidade.



Depois da coleta, os componentes sanguíneos são separados e quatro pessoas podem ser beneficiadas. Em 24 horas após a doação, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, de forma que a coleta seguinte pode ser feita após oito semanas para homens e 12 para mulheres, pois o sangue já estará com os componentes reconstituídos.



Para ser um doador de sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável); estar bem de saúde; e pesar mais de 50 kg. Não precisa estar de jejum, mas é recomendado que a pessoa não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas. Outro fator importante é estar descansado. Em 30 dias o voluntário pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação.



Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar seis meses para fazer a doação. Quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação.





SERVIÇO:



Doação de sangue no Hospital Municipal Lourenço Jorge



Datas: segunda (20), terça (21) e quarta-feira (22)



Hora: das 10h às 15h



Local: Auditório da unidade



Endereço: Avenida Ayrton Senna, 2.000 - Barra da Tijuca