PMs do 14º BPM (Bangu) cumpriram o mandado de prisão em aberto contra o criminososDivulgação

Publicado 18/05/2024 14:53 | Atualizado 18/05/2024 15:32

Rio - Um homem, apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do Muquiço, em Deodoro, na Zona Oeste, foi preso neste sábado (18) por agentes do 14º BPM (Bangu).

Segundo a Polícia Militar, agentes do quartel de Bangu faziam patrulhamento quando encontraram o criminoso, conhecido como Gaguinho, na Estrada Engenheiro Nicanor Pereira, no interior da comunidade.

Contra Gaguinho, havia um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).