Prisões foram realizadas por policiais do 14° BPM (Bangu) - Reprodução Google Maps

Publicado 18/05/2024 12:58 | Atualizado 18/05/2024 13:30

Rio - Policiais do 14° BPM (Bangu) prenderam, neste sábado (18), cinco criminosos na Rua Major Parentes, em Magalhães Bastos, na Zona Norte do Rio.

As prisões ocorreram durante patrulhamento para impedir uma invasão e uma possível guerra entre criminosos na comunidade do Batan, em Realengo. Com os presos, duas armas de fogo foram apreendidas. A ocorrência está em andamento.