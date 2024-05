"Mufasa: O Rei Leão" estreia em dezembro - Disney

"Mufasa: O Rei Leão" estreia em dezembroDisney

Publicado 19/05/2024 00:00

Os fãs de 'O Rei Leão' estão mais saudosistas do que nunca. Com 'Mufasa: O Rei Leão', filme previsto para estrear em 19 de dezembro, a Disney faz uma releitura do grande sucesso de seu portfólio, atualiza a história e resgata uma bem-vinda dose de memória de muitos adultos encantados desde pequenos pela produção. Entre esses fãs da obra está a cantora Iza, que escolheu o nome de Nala para dar à filha que está esperando.



O novo longa vai contar a história de Mufasa, o pai do Simba, e sua ascensão como o rei das Terras do Reino. O ator Aaron Pierre é quem dá vida ao personagem. O papel de Simba é do ator Donald Glover, e a cantora Beyoncé e sua filha, Blue Ivy, interpretam mãe e filha, como Nala e Kiara.



A jornalista Amanda Santiago, 28, está empolgada com a notícia da nova obra: "Vai ser fantástico ver o Mufasa mais novo para entendermos várias coisas do filme principal. Vamos compreender os motivos que levaram ao desentendimento de Scar e Mufasa antes do nascimento de Simba. É tipo um estudo psicológico: conhecer o passado para entender o presente, o comportamento tanto do Mufasa quanto do Scar e entender a grandiosidade de Mufasa para a Terra do Orgulho. Ansiosa!".





Apaixonada por animais, A jornalista Amanda Santiago, 28, está empolgada com a notícia da nova obra Acervo pessoal

As expectativas de Pamella Constantino, 36, são similares. A microbiologista deseja conhecer melhor o personagem que dá nome à nova produção: "A morte do Mufasa no primeiro filme foi precoce! Era tudo sobre o Simba! Vai ser ótimo ver um pouquinho mais do personagem que teve umas das mortes mais marcantes da Disney".



Cena, diga-se, que ela não ousa assistir novamente: "Lembro que no cinema eu fiquei completamente sem reação com a morte do Mufasa. Parece que tinha aberto um vazio dentro de mim. Nunca mais vi a cena depois desse dia no cinema. Quando assistia ao cassete do filme, eu sempre pulava esse momento, tamanho foi o trauma".



Se Pamella adianta essa parte para fugir do sentimento de vazio que a cena transmite para ela, Amanda a considera uma de suas favoritas: "A morte de Mufasa é um dos acontecimentos mais emblemáticos do desenho. É uma cena tão marcante que sinto a mesma coisa sempre, como se estivesse vendo pela primeira vez".



Outros dois momentos simbólicos para a jornalista são a cena de Hakuna Matata e o confronto final do Scar com o Simba, que resulta na paz da região: "A canção de Hakuna Matata, por si só, traz um sentimento otimista de que as coisas vão dar certo e que precisamos relaxar. É incrível que até hoje, nos dias mais agitados, eu começo a cantarolar, porque ela tem essa energia de tornar o ambiente mais alegre e otimista. E sobre a batalha final, entre Simba e Scar, para mim mostra o amadurecimento de Simba, porque ele sempre foi inseguro e, ao confrontar Scar, passa a ser um líder corajoso, visto que sempre se culpou pela morte de Mufasa".

'A história de dar a volta por cima é excelente'

Gideone Barbosa é fã dos desenhos da Disney, mas não se empolga com live actionAcervo pessoal

Mesmo que tenha visto o filme pela primeira vez aos 11 anos, Gideone Barbosa, 37, cultiva memórias vivas de partes que o tocaram profundamente: "Quando o Simba encontra o pai morto e quando sobe a Pedra do Rei, já no fim, e dá aquele rugido. Mexeu muito comigo". O engenheiro civil acredita que a trama seja a sua predileta da Disney por envolver animais, uma de suas paixões: "Hoje em dia ela me traz um sentimento de um tempo bom. Fora que a história de dar a volta por cima é excelente".



Pamella Constantino também se emociona com a abordagem dos animais: "O Rei Leão mostra os felinos e os felídeos, em geral, de uma outra maneira. A maioria dos desenhos antigos da Disney tem um felino como mau caráter ou traidor. Desde que me entendo por gente, eu gosto de bichos e sou protetora. Então, essa visão dos gatos maldosos para mim já era sem noção. O Rei Leão veio e mudou tudo em um filme maravilhoso!".

A microbiologista Pamella Constantino ama O Rei Leão e não vê a hora de assistir ao novo longa Acervo pessoal

De tanta identificação com a história, Amanda se emociona com referências que cruzam o seu caminho: "Recentemente, uma lembrança clara do filme na minha vida foi uma experiência que fiz em um safari na África do Sul. Era impossível não cantar 'Circle of Life' vendo todos aqueles bichos transitando livremente pela savana. Era como se estivesse vivendo o Rei Leão ao vivo e a cores!".



Mesmo 'O Rei Leão' sendo o filme da Disney favorito de Gideone,ele não se renderá à nova versão: "Eu não tenho vontade de ver esse live action da Disney. Eu gosto dos desenhos, nem das animações em computação gráfica eu sou muito fã. Eu acho que tem coisas que só ficam bonitas num mundo totalmente fantasioso. Se colocar um pezinho na realidade acaba perdendo o charme".

O sentimento de Amanda vai ao extremo oposto: "Mal posso esperar para assistir ao novo filme, ainda mais por ser uma das minhas histórias favoritas e que tem muito a nos ensinar. Ele permanece atual por retratar de uma maneira tão única a vida, responsabilidade e liderança. É lindo!".

Nala é o nome da filha de Iza e Yuri Lima

Iza revela sexo do primeiro filho com Yuri LimaReprodução

Iza e Yuri Lima já revelaram que o primeiro filho do casal é uma menina e que vai se chamar Nala. Durante uma participação no "Caldeirão com Mion", da TV Globo, que teve um trecho divulgado nas redes sociais, a cantora revelou o motivo de ter escolhido esse nome. "O nome da minha filha é Nala (...) Mas é porque 'Rei Leão' foi o primeiro filme que eu vi no cinema e eu me descobri uma criança musical muito por causa desse filme, né? É uma trilha sonora que me acompanha desde sempre, tanto que toda vez que a Nala aparecia eu ficava muito besta e depois eu tive a oportunidade de dublar a Nala no live-action", contou.



No filme, Nala é a melhor amiga do protagonista Simba e o ajuda a reconquistar seu reinado após ser tomado por Scar e seu exército de hienas. Mais tarde,ela se torna companheirade Simba e mãe de dois filhotes: Kiara e Kion.

No dicionário, Nala significa "presente", "dádiva", "amorosa", "rainha", "sucesso". Iza, então, aproveitou para falar sobre o assunto. "E eu queria um nome diferente. Nala significa presente e é um presente na minha vida, né?", afirmou.