Moradora se jogou no chão para se proteger dos tiros em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 18/05/2024 20:18

Rio - Moradores de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, precisaram se jogar no chão para se protegerem dos tiros disparados durante uma perseguição policial a criminosos, na manhã deste sábado (18). Os alvos dos agentes do 14° BPM (Bangu), na ocasião, eram bandidos envolvidos em uma disputa territorial na comunidade do Batan, em Realengo, favela próxima de Magalhães Bastos. Veja o vídeo abaixo.



A câmera de segurança de uma casa registrou o momento em que uma mulher, que andava na mesma calçada em que criminosos fugiam da PM, é surpreendida com os disparos e se joga no chão para não ser atingida. Seis criminosos, em fuga, passam ao lado dela. Um deles deixa uma mochila preta para trás. Em seguida, um policial militar surge nas imagens e faz sete disparos contra os bandidos. Ele pega a mochila deixada pelo grupo e segue correndo atrás deles.

Uma senhora, que tentou se proteger dos tiros alguns metros atrás de onde a mulher ficou caída, se levanta e, bastante assustada e cansada, senta na calçada mais à frente. Um outro policial militar surge e verifica se a moradora estava bem. Toda a situação aconteceu às 7h19 deste sábado (18).

Moradora se joga no chão para se proteger dos tiros durante perseguição policial a criminosos em Magalhães Bastos, na manhã deste sábado (18)



Também em Magalhães Bastos, cinco suspeitos foram presos por policiais do 14° BPM (Bangu) neste sábado (18), na Rua Major Parentes. Na sexta-feira (17), quatro suspeitos também foram presos na região. As prisões deste sábado (18) ocorreram durante patrulhamento para impedir uma invasão e uma possível guerra entre criminosos na comunidade do Batan, em Realengo. Com os presos, duas armas de fogo foram apreendidas. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).

Violência na região nas últimas 24 horas

Na tarde de sexta-feira (17), um ônibus da linha 765 (LECD67 - Mendanha x Terminal Deodoro) foi sequestrado por criminosos e usado como barricada para fechar a pista lateral da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, na altura da comunidade do Batan.

Os manifestantes também atearam fogo em objetos para tentar impedir a passagem de veículos na pista central da Avenida Brasil. Esse foi o quarto ônibus sequestrado em menos de dez horas na cidade do Rio de Janeiro. A motivação do ato seria uma retaliação às ações policiais em comunidades de Realengo.