Homem morreu após desmoronamento na Avenida Pastor Martin Luther King Jr.Reprodução/Google Maps

Publicado 18/05/2024 16:12 | Atualizado 18/05/2024 16:17

Rio - Um homem, ainda não identificado, morreu após a laje de uma casa desabar em cima dele na manhã deste sábado (18), na Avenida Pastor Martin Luther King, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Bombeiros dos quartéis do Méier e Ramos foram acionados às 8h20, mas quando chegaram ao local a vítima já estava morta.



Policiais do 3º BPM (Méier) também foram acionados para o incidente, na altura do número 3775. No local, os agentes foram informados por populares de uma obra quando a laje desabou e uma pessoa morreu. O local foi preservado para perícia e o caso registrado na 44ª DP (Inhaúma).

Procurada, a Secretaria de Infraestrutura da cidade do Rio informou que a Fundação Instituto Geotécnica (Geo Rio) não foi acionada para o ocorrido. A reportagem tenta contato com a Defesa Civil.

Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.