Rio inaugurou, neste domingo (19), o Terminal Mato Alto, em GuaratibaBeth Santos/Prefeitura do Rio

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, neste domingo (19), o Terminal Mato Alto, em Guaratiba, após cinco meses desde o início da operação da Nova Transoeste. A antiga estação Mato Alto, com 490 m², foi demolida e deu lugar a um terminal 15 vezes maior, com 7.390m². Estão em obras atualmente os terminais de Curral Falso e Pingo D'Água, que serão entregues ainda este ano.

O Terminal Mato Alto é o segundo construído neste corredor a partir da ampliação de antigas estações. O primeiro, Magarça, foi entregue aos cariocas no dia 31 de março. O novo Terminal proporcionará mais conforto e comodidade aos passageiros que utilizam os articulados do BRT para viajar entre Barra da Tijuca, Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz.

A transformação de estações em terminais neste corredor é resultado de um investimento de mais de R$ 180 milhões.

Durante o evento de inauguração, o prefeito Eduardo Paes afirmou que é bom ver o trabalhador usar um terminal confortável e digno.

"É a dignidade voltando para a população que sofreu tanto com o abandono desse sistema de transporte durante anos. É muito difícil construir, destruir é muito fácil e reconstruir é mais difícil ainda. Muito bom ver hoje o trabalhador de Guaratiba, Sepetiba, Santa Cruz, Campo Grande chegar num terminal confortável, digno, com cobertura para dias de sol e chuva. Poder entrar num ônibus confortável, digno, novo, com o ar condicionado funcionando", afirmou o prefeito Eduardo Paes.



Novo terminal funcionará em conjunto com plataformas alimentadoras



O novo Terminal Mato Alto operará em conjunto com dois terminais alimentadores de ônibus comuns e vans (Norte e Sul), totalizando 1.007 metros quadrados de área coberta; dois bicicletários de 240 metros quadrados de área construída, com 512 vagas de bicicletas; e uma ciclovia com 2.750 metros de extensão.



O terminal alimentador e o bicicletário Norte (que atende aos passageiros no sentido Barra – Santa Cruz/Guaratiba) estão em funcionamento. Já o terminal alimentador e o bicicletário do lado Sul (sentido Santa Cruz/Guaratiba – Barra) terão as obras iniciadas na próxima semana, com previsão de 90 dias para a conclusão. A estação provisória Sul, montada no ano passado para atender à população, será desmobilizada para dar lugar às obras do espaço definitivo.



Transbordo entre plataformas terá passarela exclusiva para facilitar acesso



Enquanto durarem as obras deste terminal alimentador Sul, os ônibus regulares que parariam nesse local serão deslocados para o terminal alimentador Norte, de onde os passageiros poderão também acessar o sistema BRT. Uma grande passarela foi construída no eixo central da Avenida Dom João VI.



A obra do Terminal Mato Alto incluiu ainda dois novos viadutos, com extensão total de 590 metros, além de retornos para veículos comuns.



Sete linhas de BRT irão operar no novo terminal



Além das duas linhas que operam a partir do Mato Alto, 13 (Mato Alto x Alvorada - expresso) e 25 (Mato Alto x Alvorada - parador), outras cinco linhas de BRT farão parada no novo terminal. São elas:



10 - Santa Cruz x Alvorada - expresso - intervalo de 4 minutos, no pico da manhã, e de 6 minutos, no da tarde

11 - Santa Cruz x Alvorada - parador - noturno, intervalo de 12 minutos.

12 - Pingo D´Água x Alvorada - expresso - intervalo de 3 minutos, pico da manhã, e 6 minutos, no da tarde.

19 - Pingo D'Água x Salvador Allende - expresso - somente à tarde, intervalo de 8 minutos.

20 - Santa Cruz x Salvador Allende – expresso - somente à tarde, intervalo de 7 minutos.



A linha 13 vai operar com intervalos de 5 minutos no pico da manhã, e 6 minutos no da tarde. Já na linha 25, os intervalos serão de 6 minutos no pico da manhã e da tarde.



Linhas de ônibus nos terminais alimentadores



Linhas que fazem ponto final nos terminais alimentadores:



872 (Praia de Sepetiba – Terminal Mato Alto)

885 (Terminal Mato Alto – Santa Cruz)

853 (Vila Kennedy – Terminal Mato Alto)

SV853 (Vila Kennedy – Terminal Mato Alto)

883 (Bangu – Terminal Mato Alto).



Linhas que passam pelos terminais alimentadores:



852 (Terminal Campo Grande - Pedra de Guaratiba)

SP852 (Terminal Campo Grande – Piraquê)

866 (Terminal Campo Grande - Pedra de Guaratiba)

857 (Terminal Campo Grande - Terminal Pingo d´Água)

867 (Barra de Guaratiba - Terminal Campo Grande).