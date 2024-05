Acidente aconteceu na Estrada de Santa Eugênia, Paciência, Zona Oeste do Rio - Reprodução Google Maps

Publicado 19/05/2024 16:24 | Atualizado 19/05/2024 18:09

Rio - Uma colisão entre duas motocicletas, no início da tarde deste domingo (19), na Estrada de Santa Eugênia, Paciência, Zona Oeste do Rio, deixou dois mortos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, Lucas Basilio Sampaio, de 24 anos, e Marcos da Silva Couto, de 23 anos, que estavam nos veículos, não resistiram e faleceram no local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Cruz foi acionada por volta de 12h10. O Centro de Operações Rio informou, às 15h39, que há uma faixa ocupada, com trânsito intenso e lentidão no trecho.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o sofrimento do pai de Lucas ao reconhecer o filho. Segundo informações, o rapaz fazia delivery de bebidas para o depósito do pai. Nos comentários, um usuário falou sobre a relação de Lucas com a família. "Um rapaz muito trabalhador, braço direito do seu pai no trabalho", disse. "Só quem conhecia sabe o quanto a família trabalhava junto, e esse rapaz seguia na luta diariamente com o pai trabalhando. Muito triste", completou.

A Polícia Militar informou que os agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência. O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).

O local foi preservado para perícia. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. Ainda não há informações sobre data e local de sepultamento das vítimas.