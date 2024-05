Guardas levaram moto furtada para a 42ª DP (Recreio) - Divulgação

Publicado 19/05/2024 12:12

Rio - Guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) identificaram e recuperaram uma moto furtada neste sábado (18), no Posto 12 do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A ação contou com apoio de policiais do 42º BPM (Recreio).

A moto estava estacionada em local proibido e a equipe, ao verificar a situação do veículo, constatou o crime. Os GMs apreenderam a moto e a encaminharam para a 42ª DP (Recreio), onde o caso foi registrado.