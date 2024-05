Lucas Rocha de Brito, de 38 anos, era cabo da PM e estava lotado no 2° BPM (Botafogo) - Reprodução

Publicado 19/05/2024 09:07 | Atualizado 19/05/2024 09:19

Rio - O corpo do policial militar Lucas Rocha de Brito , de 38 anos, foi velado na manhã deste domingo (19) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, onde também será sepultado , às 11h30. Reunidos na capela 7, familiares e amigos se despediram do cabo, que foi assassinado a tiros durante uma briga de trânsito no bairro Encantado, Zona Norte do Rio, na noite da última sexta-feira (17).

O policial era lotado no 2º BPM (Botafogo) e voltava do trabalho em seu veículo quando o motorista de um Celta preto tentou fechar seu carro. Os dois pararam e o suspeito, que ainda não foi identificado, discutiu com o PM, atirou três vezes e fugiu. A família do militar desmentiu informações que circularam na internet sobre Lucas ter saído do carro com a arma em punho. Segundo parentes, a pistola foi encontrado na cintura do cabo após ele ser baleado.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde testemunhas estão sendo ouvidas. Além disso, segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão em análise para descobrir o responsável pelos disparos.

Na manhã deste sábado (18), familiares de Lucas estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio para fazer o reconhecimento e liberação do corpo. No local, Simone Rocha, mãe do agente, comentou sobre a perda. "A minha vida foi embora, não tenho mais vida. Eu peço a Deus que me leve para encontrar com ele. Eu vi meu filho no chão, covardemente morto", disse, sob forte emoção.

O PM deixa a esposa e duas filhas, uma de 16 anos e outra de 2 anos.