Lucas era cabo da PM e estava lotado no 2° BPM (Botafogo) - Reprodução

Lucas era cabo da PM e estava lotado no 2° BPM (Botafogo)Reprodução

Publicado 18/05/2024 17:28

Lucas Rocha de Brito, de 38 anos, será sepultado neste domingo (19), às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O velório terá início às 9h, na capela 7. Lucas foi

Rio - O corpo do policial militar, de 38 anos, será sepultado neste domingo (19), às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O velório terá início às 9h, na capela 7. Lucas foi assassinado a tiros durante uma briga de trânsito na Rua Manoel Vitorino, no bairro Encantado, Zona Norte do Rio.

fotogaleria

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão em análise para descobrir o responsável pelos disparos. Lucas era lotado no 2º BPM (Botafogo) e voltava do trabalho em seu carro quando o motorista de um Celta Preto tentou fechar seu carro. Os dois pararam e o homem - ainda não identificado - discutiu com o PM, atirou três vezes e fugiu.