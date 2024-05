Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 18/05/2024 17:19 | Atualizado 18/05/2024 17:22

Rio - Um barco com três pescadores virou, na manhã deste sábado (18), no mar da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, deixando um morto. A embarcação não resistiu à ressaca que atinge o litoral da cidade próximo ao Quebra Mar. O Corpo de Bombeiros resgatou os passageiros — um deles, identificado apenas como André, de aproximadamente 40 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge em estado grave e chegou sem vida à unidade.

De acordo com a corporação, equipes do Segundo Grupamento Marítimo (2º Gmar) da Barra da Tijuca e do quartel de bombeiros da Lagoa foram acionados às 6h21 para atendimento à embarcação e conseguiram retirar da água dois deles, que foram liberados.

André foi resgatado em estado grave e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, morreu antes de chegar ao hospital. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento.

Alerta de ressaca