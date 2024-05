Apesar da nebulosidade, fim de semana não tem previsão de chuva - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/05/2024 13:57

Rio - A entrada de ventos úmidos no Rio de Janeiro influenciará a nebulosidade sobre a cidade, neste sábado (18) e domingo (19). No entanto, segundo o Centro de Operações Rio (COR), a chuva só vai cair na próxima segunda-feira (20), quando os termômetros podem chegar aos 34°C.

Neste sábado, o DIA flagrou diversos banhistas na Praia do Arpoador, na Zona Sul, aproveitando o dia que, apesar nebuloso, amanheceu ensolarado e com temperaturas amenas.

No domingo, um sistema de baixa pressão no oceano influenciará o tempo e a nebulosidade deve persistir. Este dia, inclusive, será o último do período de ressaca emitido pela Marinha do Brasil desde a última quinta-feira (16). As ondas chegaram até três metros de altura e invadiram as pistas do Leblon , na Zona Sul.