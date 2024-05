Polícia Penal prende foragido envolvido com grupo suspeito de praticar golpes de extorsão - Divulgação/Polícia Penal

Publicado 18/05/2024 21:02

Vinicius de Sousa Lima, investigado de envolvimento com

Rio - A Polícia Penal do Rio prendeu, na noite de sexta-feira (17),, investigado de envolvimento com grupos que praticavam golpes de falso sequestro dentro da Penitenciária Bandeira Estampa, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. O criminoso, antes considerado foragido da Justiça, foi localizado e preso na Estrada de Adrianópolis, em Nova Iguaçu, por policiais da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen), da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Vinícius estava foragido desde o mês de abril, após ser condenado por roubo majorado, e, desde então, era monitorado pelo Ssispen. Segundo as investigações, ele estava mantendo contato com presos suspeitos de praticarem golpes de falso sequestro. Esse mesmo grupo foi isolado na última quinta-feira (16). De acordo com as investigações da Ssispen, o grupo de presos especializado em extorsões por telefone também estaria planejando uma aliança com outros detentos integrantes de uma milícia que atua na Zona Oeste. Além disso, os detentos estariam simulando sequestros de familiares de vítimas em troca de pagamentos de resgate.



Em 2021, Vinicius foi beneficiado por medida judicial que concedeu a ele o restante do cumprimento de pena em prisão albergue domiciliar. Após a prisão desta sexta-feira (17), ele foi encaminhado à 52ª DP (Nova Iguaçu). Em seguida, o preso foi transferência para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.