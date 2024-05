Bebê foi hospitalizado em Nova Iguaçu com diversos ferimentos na cabeça, boca e orelha - Reprodução

Publicado 18/05/2024 12:55

Rio - O bebê de 1 ano que teria sido agredido pela avó no sábado passado (11) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebeu alta nesta sexta-feira (17), informou a prefeitura da cidade. O menino deu entrada no Hospital Geral do município, na Posse, com ferimentos na cabeça, boca, orelha e em outras partes do corpo.