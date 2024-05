Incêndio atinge sala do Centro de Ciências do Homem, da Universidade Estadual do Norte Fluminense - Reprodução / Redes sociais

Incêndio atinge sala do Centro de Ciências do Homem, da Universidade Estadual do Norte FluminenseReprodução / Redes sociais

Publicado 18/05/2024 15:18 | Atualizado 18/05/2024 15:34

Rio - Um incêndio atingiu o andar de um prédio da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes, na noite desta sexta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens foram atendidos e liberados, com ferimentos leves. Já a reitoria da Uenf afirmou, por meio de nota, que "nenhum membro da comunidade universitária foi atingido".

Assinado pela reitora Rosana Rodrigues e pelo vice-reitor Fábio Lopes, o comunicado da universidade informou que o princípio de incêndio ocorreu em uma sala do Centro de Ciências do Homem. Além disso, a reitoria disse que "as providências administrativas já foram tomadas e a instituição vai aguardar o laudo da perícia técnica para identificar o foco do principio do incêndio"

Às 19h26, o quartel de Campos dos Goytacazes, do Corpo de Bombeiros, foi acionado para combater o fogo, que atingiu o último andar de um dos prédios do campus. No local, de acordo com a corporação, Pedro Henrique, de 22 anos, e Alex Carneiro, de 24, foram atendidos e liberados.

Nas redes sociais, uma mulher publicou vídeos do momento do incêndio. Segundo ela, a aula de Pedagogia chegou a ser interrompida, pois "uma sala da secretária, onde ficam alguns documentos, pegou fogo". As imagens mostram, além de uma densa fumaça, as chamas saindo pela janela.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.