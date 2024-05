Centro histórico de Porto Alegre permanece alagado devido as fortes chuvas - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 18/05/2024 12:24

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) começa, na próxima segunda-feira (20), a campanha "Consumidor Solidário", voltada para arrecadar doações para a população afetada pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Será montado um ponto de recebimento dos itens no período das 9h às 17h, até o dia 24, no Largo da Carioca, no Centro.

O posto de coleta das doações está seguindo uma lista de necessidades específicas enviadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Os itens de maior necessidade neste momento são: água potável, produtos de higiene pessoal (pasta e escova de dentes, sabonetes, desodorantes, fraldas descartáveis para bebês e idosos), material de limpeza (devidamente embalados), ração para animais, alimentos não perecíveis; colchonetes novos ou higienizados e roupas de cama novas ou higienizadas.



A Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio vai disponibilizar ainda um carro de coleta para grandes volumes de doações a serem retirados da residência do doador, nas situações em que este não consiga transportar até o Largo da Carioca.

A solicitação do doador com esta demanda deverá ser realizada pelo WhatsApp da secretaria (21 - 99336-4848).