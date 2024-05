Também foram apreendidos uma réplica de fuzil, um veículo roubado e três motos - Divulgação

Também foram apreendidos uma réplica de fuzil, um veículo roubado e três motosDivulgação

Publicado 18/05/2024 11:14 | Atualizado 18/05/2024 12:36

Rio - Policiais do 17° BPM (Ilha do Governador) prenderam, durante patrulhamento nesta sexta-feira (17), um homem armado que, aparentemente, fazia a segurança de instalações de barricadas na Rua Uruaçu, no Jardim Carioca, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Com ele, também estavam outros homens armados.



As barricadas estavam recém instaladas Divulgação

Na ação, também foram apreendidos uma pistola, um radiotransmissor, uma réplica de fuzil, um veículo roubado, três motos, britadeiras e materiais de construção.



As barricadas foram removidas e a via desobstruída. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).

Policiais do #17BPM encontraram vários criminosos armados na Rua Uruaçu, Jardim Carioca, Ilha do Governador, junto a barricadas.



Um homem foi preso e foram apreendidos 01 pistola, 01 rádio, 01 réplica de fuzil, 01 veículo roubado, 03 motos, britadeiras e materiais de construção. pic.twitter.com/nCbrtF9Dn4 — @pmerj (@PMERJ) May 18, 2024