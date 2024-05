Revólver, réplicas de pistola e uma granada foram encontradas com os bandidos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 20/05/2024 07:55 | Atualizado 20/05/2024 07:57

Rio - Uma quadrilha de roubo de veículos foi presa, na manhã desta segunda-feira (20), durante uma abordagem de policiais militares do 16º BPM (Olaria). Os cinco criminosos estavam dentro de um carro e foram localizados na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte, após uma denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram informadas de que um veículo preto com vários ocupantes estaria tentando praticar roubos pela via expressa. Os PMs conseguiram identificar o carro com as características relatadas e realizaram uma abordagem. Dentro do automóvel, estavam cinco bandidos e os agentes apreenderam um revólver, uma granada e duas réplicas de pistola com eles.

Ainda segundo a PM, o grupo foi preso e encaminhado para a 22ª DP (Penha). Na delegacia, os policiais verificaram que dois dos presos já tinha outras anotações criminais e que todos eles tinham ligação com uma facção criminosa que atua na comunidade da Guacha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A quadrilha da região atuava no roubo de veículos na Avenida Brasil e na Rodovia Presidente Dutra.