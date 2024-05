Batida entre carro e moto causou quilômetros de congestionamento na Linha Amarela, no sentido Zona Oeste - Reprodução / TV Globo

Publicado 20/05/2024 08:21 | Atualizado 20/05/2024 08:44

Rio - Uma colisão entre carro e moto na altura do Engenho de Dentro, na Zona Norte, provocou quilômetros de congestionamento na Linha Amarela, na manhã desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu na pista reversível, que precisou ser interditada, no sentido Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Lamsa, concessionária responsável pela via, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital.

Por volta das 7h30, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), após a pista ser liberada, ocorreu uma outra batida entre dois veículos no mesmo trecho, que causou mais trânsito na região. Sobre este episódio, a Lamsa disse que equipes estiveram no local, mas o acidente já havia sido desfeito.

Procurado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para nenhuma dessas ocorrências, que já foram finalizadas.

Imagens aéreas do 'Bom Dia Rio', da TV Globo, mostraram o intenso congestionamento entre Engenho de Dentro e Bonsucesso, também na Zona Norte. Em razão do trânsito, o COR recomendou que os motoristas evitassem a Linha Amarela em direção à Barra e escolhessem a AutoEstrada Grajaú-Jacarepaguá.

Em nota, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer) informou que o congestionamento resultou em cinco quilômetros de retenção em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Concer, o engarrafamento se estendeu entre o km 120 e o km 125, na pista sentido Rio de Janeiro.