Movimentação na Praia de Ipanema, Zona Sul, na manhã desta segunda (20)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/05/2024 08:24 | Atualizado 20/05/2024 11:18

Rio - A semana começa com tempo fechado e dias chuvosos no Rio. A previsão do tempo indica que, nesta segunda-feira (20), o céu irá variar entre parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com previsão de chuva fraca no período da noite.